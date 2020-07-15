Купание в запрещенных местах может привести к заражению утиным церкариозом, его еще называют «зудом купальщиков». Птицы являются переносчиками целого ряда заболеваний, и в зоне особого риска находятся люди с поврежденными кожными покровами.

утки

Зона повышенного риска — стоячие водоемы, загрязненные органическими и бытовыми отходами.

Церкариоз – паразитарное заболевание, возбудителем которого являются невидимые невооруженным глазом личинки гельминтов водоплавающих птиц — «церкарии». При попытке заразить неспецифичного хозяина (человека) они гибнут, однако способны вызывать раздражение кожи, аллергию и сильный зуд.

Проявления церкариоза наступают в течение первого получаса. Там, куда попали церкарии, кожа краснеет и чешется. Вскоре появляется сыпь, волдыри, может возникнуть слабость, головокружение, повышается температура, иногда бывает сухой кашель.

Через 7-10 суток проявления ослабеют, а пигментация на месте сыпи и легкий зуд остаются еще 2-3 недели.

— У уток есть возбудитель, схожий с человеческим, который вызывает церкариоз: с испражнениями в воду попадают церкарии, которые проникают через кожу в человека. Есть специфические симптомы у утиного церкариоза — появление пуговчатых вдавлений на коже, можно по ним быстро заподозрить заболевание и обратиться к дерматологу, — объяснил эксперт Денис Буханцев.