Фильм «Француз», снятый зятем главы «Роснано» Анатолия Чубайса Андреем Смирновым, является типичным примером антисоветской пропаганды. Такое мнение высказал журналист из Санкт-Петербурга Павел Смоляк.

«Фильм «Француз» безмерно разочаровал. Я ожидал от Андрея Смирнова хорошее кино, а получил двухчасовую невнятную агитку. За первые пятнадцать минут понял, что СССР — зло, настоящий ад, в СССР только бухают, друг на друга стучат и сидят в лагерях. Сценарий, написанный Андреем Смирновым, не просто рассыпается, он не выдерживает никакой критики. Не хватало только пыток в подвалах КГБ. Конечно, за «Белорусский вокзал» мы все простим Андрею Сергеевичу, но можно было тоньше, аккуратней, чтобы щеки не краснели от стыда», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Фильм Андрея Смирнова «Француз» вышел в прокат осенью прошлого года. Один из премьерных показов картины состоялся в екатеринбургском Ельцин Центре. Главный герой фильма, действие которого разворачивается в оттепельной Москве 1957 года, — французский студент Пьер Дюран.

«Он приезжает на стажировку в МГУ, знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и проживает неповторимый год, с головой погрузившись в водоворот парадной советской культуры и неофициальной интеллектуальной жизни. Но для Пьера это не просто стажировка: он пытается найти своего отца, арестованного в конце 30-х белого офицера Татищева», — говорится в описании киноленты.

Картина посвящена памяти Александра Гинзбурга — одного из первых советских диссидентов.

Видео дня. Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире