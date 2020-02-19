Российский режиссёр Андрей Звягинцев рассчитывает найти достаточное финансирование для съёмок своего нового кинофильма. Работа над картиной началась в 2019 году, однако процесс пришлось приостановить.

Звягинцев рассказал о нынешнем состоянии проекта на творческом вечере в клубе «Морзе» в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС. Бюджет картины оценивается в 700 млн рублей.

Мы, наша сторона, конечно, заинтересована в том, чтобы проект продолжался, и мы ищем финансирование

Я думаю, что в течение этой недели будут какие-то итоги по переговорам. У нас несколько направлений консультаций, диалогов с людьми, которые готовы выступить инвесторами, и нам просто нужно собрать этот пакет, — сказал кинематографист.

Режиссёр также рассказал, что одной из причин, почему работа над лентой была приостановлена, было то, что ему предложили изменить финал фильма. После того, как он отказался вносить правки, продюсер Илья Стюарт отказал от проекта.

Как писал NEWS.ru, кинокритик американского издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти включил фильм 2014 года «Левиафан» Андрея Звягинцева в список лучших картин десятилетия. Российская картина оказалась на шестом месте из десяти.

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