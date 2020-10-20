Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета сообщили, что изменения слуха могут являться признаком заражения коронавирусом. Зафиксированы случаи, при которых заболевшие теряли слух в результате тяжелого течения болезни.

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Доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев назвал звон в ушах и потерю слуха одними из редких симптомов COVID-19. По его словам, о коронавирусе мы пока знаем немного, и со временем могут добавиться новые симптомы. Малышев подчеркнул, что коронавирус «может поразить все, что только можно».

Аллерголог-иммунолог Владислав Жемчугов отметил, в свою очередь, что новый коронавирус, как и любой другой, системно поражает весь организм.

— Это общее поражение, в частности, кровообращения, он повреждает мелкие сосуды, которые питают более крупные сосуды. За счет этого меняется проводимость этих сосудов, просвет, поэтому человек и может слышать шум в ушах из-за изменения кровотока, — сказал он.

Как отмечал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, говорить что-то конкретное о последствиях коронавируса преждевременно, поскольку заболевание до конца не изучено.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.