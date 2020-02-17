СПОРТ

Звезды советского и российского хоккея получили квартиры в Ташкенте

17:29 17/02/2020

Звезды советского и российского хоккея получили квартиры в Ташкенте. Сертификаты вручили по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня по поручению нашего президента мы вручаем сертификаты известным на весь мир хоккеистам, чтобы они приезжали в Узбекистан как к себе домой и делились здесь своим опытом и знаниями, и мастерством», – сказал на церемонии хоким (мэр) Ташкента Дажхонгир Артыкходжаев.

Обладателями квартир в центре Ташкента стали хоккеисты Валерий Каменский, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов и заслуженный тренер СССР и России Александр Якушев.

Напомним, в марте 2019 года в Ташкенте на открытии ледовой арены Humo Arena вместимостью 12,5 тысячи мест Мирзиеев поручил администрации Ташкента выделить квартиры известным советским и российским хоккеистам, которые поддержали развитие этого вида спорта в Узбекистане.



