Актриса Юлия Назаренко-Благая написала заявление в СК РФ с просьбой защитить ее от адвоката Владимира Вагнера, который представляет интересы ее сына Николая.

Как сообщает «Пятый канал», Назаренко заявила, что адвокат ее сына позвонил ей с угрозами и пытался вынудить ее подписать дарственную на квартиру в пользу Николая в программе «Прямой эфир». В противном случае Вагнер угрожал добиться возбуждения в отношении нее уголовного дела о мошенничестве.

«Я просила возбудить против него уголовное дело по статье 163 УК РФ („Вымогательство“). Те методы, которыми действует программа «Прямой эфир», я считаю противозаконными. То, что Вагнер прибегает к прямому шантажу и угрозам, грозит мне тюрьмой, это говорит о том, что речи ни о каком адвокатском нормальном поведении быть не может», — заявила Назаренко-Благая.

Актриса напомнила, что ее сын Николай — наркоман. По ее словам, он мог попасть под чужое влияние.

«Я опасаюсь за судьбу и здоровье и своего сына, и за свои жизнь и здоровье, и младшего ребенка, потому что вижу в действиях этого адвоката подстрекательство, чтобы побудить моего сына к разрыву отношений со мной», — добавила Назаренко-Благая.

Как сообщал «Рамблер», 43-летняя Юлия Назаренко-Благая получила широкую известность после исполнения роли старшей медсестры Риты в сериале «Интерны». 20 октября в эфире программы «Прямой эфир» старший сын звезды «Интернов» Николай Назаренко рассказал, что не общался с матерью уже год из-за того, что она якобы состоит в секте. По словам Николая, он отказался верить в то же, что и мать, после чего она лишила его жилплощади. Артиста заявила, что после выхода программы в эфир в отношении нее началась травля, из-за которой она попала в больницу с нервным срывом.