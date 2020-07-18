Звезду индийского кинематографа и обладательницу титула «Мисс мира» Айшвария Рай Баччан, заболевшая коронавирусом, была госпитализирована вместе с дочерью в одну из больниц в Мумбаи. На прошлой неделе она получила положительный анализ на коронавирус, сообщает CNN.

Ранее ее муж Абхишек Баччан и тесть Амитабх Баччан, которые также являются известными актерами в Индии, попали в больницу с коронавирусом.

По последним данным, число зарегистрированных случаев COVID-19 в Индии превысило отметку в 1 млн человек, умерло более 26 тыс. человек.