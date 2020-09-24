Шведский нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. О положительном тесте 38-летнего форварда сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на пресс-службу «россонери».

Нападающий переносит инфекцию бессимптомно, но вынужден уйти на самоизоляцию. Он точно не сможет принять участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против норвежского клуба «Буде-Глимт», который состоится 24 сентября.

«Вчера у меня был отрицательный результат на COVID-19, а сегодня — положительный. Никаких симптомов. У коронавируса хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея», — написал брутальный форвард в соцсетях.

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Comunicato Ufficiale➡ https://t.co/lCUUuh3eB9 #SempreMilan pic.twitter.com/FhVh2peffQ — AC Milan (@acmilan) September 24, 2020

Ранее инфекцию подхватил бразильский защитник «Милана» Леонардо Дуарте и в клубе опасаются волны новых положительных тестов.

В текущем сезоне Ибрагимович забил два мяча в ворота «Болоньи», а в прошлом на его счету 10 голов в 18 встречах за «Милан» в Серии А.

Златан — один из самых титулованных футболистов мира. На протяжении карьеры он также выигрывал чемпионаты Нидерландов, Испании и Франции, кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы.

Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции, за которую отличился 62 раза в 116 матчах.