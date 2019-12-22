СПОРТ

Звездные гости собрались на новогоднем празднике фитнес-клубов World Class

20:10 22/12/2019

В Новый Год в хорошей форме. У праздничной елки сети фитнес-клубов World Class собрались звездные гости и их дети, передает телеканал «МИР 24». В этом году посетителям показали спектакль, в котором приняли участие профессиональные вокалисты, танцоры и артисты цирка. После шоу организаторы устроили мастер-классы для детей. Клубы World Class – место для семейных занятий спортом. Здесь проводят тренировки в секциях и устраивают соревнования для маленьких спортсменов.

«Есть простой очень факт. Люди остаются с нами из года в год. Сейчас в сети тренируются люди, которые пришли к нам больше 20 лет назад. Они нас выбирают из года в год – и это, наверное, главный показатель того, что то, что мы делаем, мы делаем правильно», – рассказала директор по стратегии и маркетингу World Class Евгения Костина.

«Мне кажется, что выбирать лучших всегда приятно. Поэтому, если ты понимаешь, что выбираешь для себя, выбираешь для своей семьи, то безусловно хочется, чтобы это было лучшее. А лучше World Class , мне кажется, не существует», – поделился актер, член клуба World Class Оскар Кучера.

В этом году сеть World Class отметила открытие своего сотого фитнес-клуба.



