Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале «Во все тяжкие», вылечился от коронавируса и пожертвовал свою плазму для других больных.

"Я был довольно строг (к себе – ред.) при соблюдении (карантинных – ред.) правил и все же… я заразился коронавирусом. Это звучит устрашающе сейчас, когда 150 000 американцев погибли из-за него (COVID-19 – ред.)", — заявил Крэнстон в Instagram.

Актер рассказал подписчикам, что у него были слабо выраженные симптомы коронавируса, и назвал себя «одним из счастливчиков». Крэнстон также призвал подписчиков носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

После выздоровления от коронавируса актер пожертвовал свою плазму в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Этот визит Крэнстон также запечатлел на видео, опубликованном в Instagram.

Сериал «Во все тяжкие» снимался на протяжении шести сезонов с 2008 по 2013 год. Брайан Крэнстон сыграл учителя химии Уолтера Уайта, у которого был обнаружен рак легких. Уолтер решает, что ему нечего терять, и берется за производство наркотиков вместе с бывшим учеником Джесси.