Участник реалити-шоу "Дом-2" и "Битва экстрасенсов" Никита Турчин заявил, что на него напали неизвестные. По словам молодого человека, его жестоко избили "на днях ночью".

"Больше не могу молчать", — с таких слов начинается пост Турчина, сопровождаемый несколькими селфи.

На снимках Турчин смотрит в камеру телефона, его лицо искажено, как у плачущего человека, и перепачкано красным.

View this post on Instagram 😱БОЛЬШЕ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ Раз в СМИ уже просочилась информация о нападении на меня, я хочу рассказать всю правду из первых уст. На днях ночью меня жестоко избили и нанесли множественные травмы. Ударяли по голове чём-то тяжёлым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки. Я не мог даже написать СМС друзьям. Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело. Но из последних сил у меня получилось вызвать службу 112 и отправить фото и свою геолокацию близким (чтобы они могли меня найти и помочь, или в противном случае — опознать тело). Позже врачи сказали, что я терял сознание несколько раз. По приезду в больницу у медиков были подозрение на вывих шеи, сломанный нос и самое страшное — на внутреннее кровотечение головного мозга. Но после обследований, анализов, рентгена и МРТ они поставили мне неутешительный диагноз и начали бороться за мою жизнь. Сейчас я нахожусь в одной из столичных клиник под пристальным наблюдением врачей. Состояние здоровья на данный момент — средней тяжести. #никитатурчин #нападениеначеловека #новости #чп #экстреныйвызов #112 #кровь #нападение #драка #дом2 #битваэкстрасенсов #тнт #нтв #россия24 A post shared by Никита Турчин (@n_turchin) on Jul 18, 2020 at 3:23am PDT

Блогер утверждает, что его били по голове и телу ногами и "чем-то тяжелым", так что частично пропала память. По словам молодого человека,после нападения он сумел позвонить в службу спасения, а также отправить геолокацию и свое фото родственникам.

Сейчас Турчин, по его словам, находится в больнице в состоянии средней тяжести.