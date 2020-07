View this post on Instagram

😱БОЛЬШЕ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ Раз в СМИ уже просочилась информация о нападении на меня, я хочу рассказать всю правду из первых уст. На днях ночью меня жестоко избили и нанесли множественные травмы. Ударяли по голове чём-то тяжёлым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки. Я не мог даже написать СМС друзьям. Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело. Но из последних сил у меня получилось вызвать службу 112 и отправить фото и свою геолокацию близким (чтобы они могли меня найти и помочь, или в противном случае — опознать тело). Позже врачи сказали, что я терял сознание несколько раз. По приезду в больницу у медиков были подозрение на вывих шеи, сломанный нос и самое страшное — на внутреннее кровотечение головного мозга. Но после обследований, анализов, рентгена и МРТ они поставили мне неутешительный диагноз и начали бороться за мою жизнь. Сейчас я нахожусь в одной из столичных клиник под пристальным наблюдением врачей. Состояние здоровья на данный момент — средней тяжести. #никитатурчин #нападениеначеловека #новости #чп #экстреныйвызов #112 #кровь #нападение #драка #дом2 #битваэкстрасенсов #тнт #нтв #россия24