Звезду «Глухаря» Викторию Тарасову терроризируют телефонные маньяки. Об этом актриса рассказала «Собеседнику».

«Это началось месяца два назад: мне стали звонить с неизвестных номеров и мычать в трубку. Потом весь день звонила какая-то бабулька со словами: «Забери моего ребенка!» А в последнее время стали сыпаться оскорбления: «Ты — проститутка!» и так далее», — рассказала Тарасова.

Актриса признается, что поначалу старалась не обращать внимания на звонки, но затем телефон стал звонить, не умолкая. Кроме того, неизвестные оформляют интернет-покупки на ее номер: актрисе постоянно приходят смс с кодами подтверждения покупок, а также звонят менеджеры интернет-магазинов и называют ее именем героини из «Глухаря».

По словам Тарасовой, блокировки номеров не помогают — звонки каждый раз поступают с новых номеров.

«Чаще всего звонит какой-то мужик и дышит в трубку. Я посмотрела в ватсапе его фотографию: худой, усатый. Он мне говорит: «Я — твой жених». «Ты себя в зеркало видел?» — спрашиваю», — делится артистка.

Мужчина звонит каждый день, периодически ничего не говорит и только дышит в трубку. Тарасова предположила, что абонент в этот момент онанирует. По ее словам, в ответ он захихикал: видимо, ее догадка оказалась верной.

«Потом он мне, правда, сказал, что его женщины не возбуждают. Оказывается, он придерживается другой сексуальной ориентации. Но меня достает ежедневно! Честно говоря, моя жизнь потеряла покой», — пожаловалась Виктория.

Из-за звонков неизвестных Тарасовой пришлось сменить номер. Актриса призналась, что старается спокойно относиться к телефонным атакам неизвестных. Несколько лет назад она уже сталкивалась с подобным. Тогда Тарасова даже обнаружила слежку и обзавелась охраной. Позже выяснилось, что это была месть подруги, с которой они поссорились.