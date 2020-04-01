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В столице ушел из жизни кино— и театральный актер, ведущий радиопрограмм Константин Доронин, сообщает «Комсомольская правда». Артист скончался на 85 году жизни спустя два дня после своего дня рождения.

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Супруга артиста Клара Иосифовна, которая проработала вместе с ним 40 лет на радио, отметила, что в последние годы он сильно болел.

«Не так давно пережил инсульт, а потом врачи поставили диагноз — онкология», — пояснила женщина.

По данным издания, Доронина обнаружили мертвым в его столичной квартире 28 марта. 31-го числа его похоронили.

Константин Доронин приобрел всесоюзную известность после роли в фильмах «Флаги на башнях» и «Год, как жизнь». Актер активно участвовал в театральных постановках. Несколько десятилетий Доронин посвятил себя работе на радио. Он вел такие программы как «Последние известия», «По странам и континентам», «Красный. Желтый. Зеленый» и другие. С 2000 года ведущий находился на пенсии.

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