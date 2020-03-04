В Москве госпитализировали 93-летнюю актрису Инну Макарову, передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, народная артистка СССР находится в тяжелом состоянии. Причины госпитализации не называются.

Инна Макарова известна зрителям по фильмам «Девчата», «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Высота», «Женитьба Бальзаминова» и многие другие. В конце 1980-х годов Макарова стала сниматься реже, а затем и вовсе исчезла с экранов, посвятив себя концертной деятельности. В середине 2000-х годов вновь вернулась к актерской карьере и стала сниматься в телесериалах.

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