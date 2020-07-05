Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс «Patriot», сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

«Была произведена попытка ракетного обстрела здания посольства США в «зеленой зоне» в центре Багдада. Ракета была перехвачена ЗРК «Patriot», она упала на жилой дом рядом с посольством», — сообщил источник.

По его словам, пострадал ребенок, о жертвах не сообщается.

Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как США провели испытание ЗРК «Patriot» на территории посольства в Багдаде, что вызвало недовольство иракской стороны, сообщил телеканал Rudaw. В частности, вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби и глава комитета по безопасности и обороне в парламенте Мухаммед Аль Рида назвали этот шаг «провокационным», передает телеканал.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится «зеленая зона» иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.

В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.

Пресс-служба органов безопасности Ирака сообщила в воскресенье, что иракские военные отразили также ракетную атаку на военную базу Таджи к северу от Багдада, где дислоцированы силы международной антитеррористической коалиции во главе с США.

«ВС предотвратили еще одну атаку… Обезврежены ракета и ракетная установка. Установлено, что ракета была нацелена на военный лагерь Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.

База Таджи неоднократно подвергалась обстрелам, в марте этого года в результате очередного нападения погибли и пострадали несколько военнослужащих коалиции. Ответственность за обстрел США возложили на шиитские вооружённые группировки Ирака, по которым были нанесены многочисленные удары.