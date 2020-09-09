Многим очевидно, что рейтинги телепроекта «Дом-2» сильно упали, поэтому организаторами шоу было принято несколько нововведений, которые должны вернуть популярность шоу. Так, принятые правила пришлись по душе телезрителям, а вот многих участников они заставили не на шутку поволноваться.



Теперь семейные пары не будут жить на особом положении на съемочной площадке, а раз в месяц будет проведено голосование на изгнание. Из-за этого уже сейчас многие пары начали конфликтовать друг с другом, ведь все хотят доказать, что именно они достойны находиться на шоу. Также между ребятами разыгран будет таунхаус, что внесло дозу раздора в отношения участников, потому что каждый тоже хочет доказать, что именно он достоин приза.



Ирина Пингвинова, недавно вернувшаяся с Сейшел с Дмитрием Чайковым, в шоке от происходящего. Девушка сейчас находится на приличном сроке беременности, поэтому ей вовсе нет дела до выяснения отношений. Ира рассказала, что нововведения принесли и нечто хорошее, ведь теперь можно лучше увидеть, какое истинное лицо у ребят, находящихся в периметре.