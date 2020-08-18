В последнее время у шоу «Спаси свою любовь» стало очень мало поклонников. Из-за низких рейтингов эфир уже в который раз переносят на другое время. Организаторы проекта не понимают, почему так происходит. Но подозревают, что зрителям неинтересно смотреть на успешные и благополучные пары. К примеру, в паре Марины Африкантовой и Романа Капаклы уже давно царит спокойствие и гармония, Ольга Рапунцель перестала скандалить, а довольная вернулась на проект с мужем и двумя дочерями.



Ничего хорошего не принесло проекту и возвращение стареньких участников. Как показывает статистика, такие «звёзды», как Николай Должанский и Александр Задойнов интересны только в первые несколько дней своего возвращения на проект. Потом на них становится скучно смотреть, а по кругу обсуждаемые темы с алиментами и отсутствием внимания к детям уже очень надоедают.



Изначально организаторы реалити-шоу собирались создавать рубрики, где на примере участников обычные зрители смогут научиться решать свои проблемы. Но пока у них не очень хорошо получается воспитывать в поклонниках шоу стремление к семейным ценностям.