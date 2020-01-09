Рисунки поклонников нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» появились на официальной странице кинокартины в Instagram 9 января.

«Вторжение» — продолжение ленты Федора Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий оригинального фильма. По сюжету главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает суперспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более 1 млрд рублей при бюджете в 380 млн. Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.