Зрители Первого канала выступили против снятия с эфира ведущих «Время покажет» Анатолия Кузичева и Артема Шейнина. Об этом пишет «Царьград».

По данным издания, в соцсетях распространяются данные о том, что новым ведущим программы может стать блогер и политолог Руслан Осташко. Поклонники Шейнина и Кузичева уже заявили, что без ведущих просто откажутся смотреть передачу.

Шейнин выбежал из студии Первого канала

При этом сам Осташко подчеркнул, что у него пока нет никаких обязательств перед Первым каналом.

«Контрактов я никаких не подписывал, обязательств у меня никаких ни перед кем нет», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что Шейнин с 2016 года ведет шоу «Время покажет» на Первом канале. Его соведущими являются журналисты Анатолий Кузичев и Екатерина Стриженова.

Однако в начале ноября программу начала вести Екатерина Стриженова в паре с депутатом Госдумы Михаилом Старшиновым. Отвечая на вопрос, не был ли он отстранен от эфира руководством Первого канала, Шейнин заявил: «Не дождетесь!». В свою очередь, Кузичев назвал смену ведущих экспериментом, не объяснив его суть.