Предпремьерный показ биографического фильма «Калашников» о жизни советского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова прошел в Ижевске. Своими впечатлениями о картине поделились первые зрители.

Киноработа режиссера Константина Буслова рассказывает о жизненном пути Калашникова, затрагивая годы Великой Отечественной войны, вплоть до 1949 года.

«Напряженный, интересный сюжет. Такая жизнь, что она не оставляет ни секунды, чтобы мы расслабились. Жизнь необыкновенна, и действительно такой самородок, столько его изобретений — это гордость нашего Ижевска, что тут производился такой автомат», — рассказали зрители в беседе с телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 16 февраля.

В широком прокате фильм «Калашников» появится 20 февраля.

15 февраля дочь Михаила Калашникова Елена оценила фильм о своем отце. По ее словам, «это фильм о человеке, который творцом был».