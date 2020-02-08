Телешоу «Слабое звено» когда-то пользовалось колоссальной популярностью. А имя его ведущей — олимпийской чемпионки по синхронному плаванию — было у всех на слуху.

Передача выходила на российском телевидении по лицензии BBC Studios. Через пять лет она закрылась, так как лицензия закончилась.

И вот не пройдет и недели, как телезрители смогут увидеть передачу в обновленном формате. Правила же останутся прежними — в конце каждого раунда игры шоу будет покидать очередное «слабое звено».

Стиль телеведущей остается тот же — жесткий, безжалостный, язвительным.

«В этом образе мне комфортно, возвращаться спустя 15 лет азартно, я чувствую драйв и энергию», — цитируют Марию Киселеву 7 дней.

Премьера шоу «Слабое звено» состоится 14 февраля на телеканале «Мир».

Как сообщал «Рамблер», Мария Киселева включилась в борьбу за сохранение экологии природно-исторического парка «Москворецкий», где образовались несанкционированные свалки мусора.

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