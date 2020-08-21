ТЮЗ имени А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге необычным образом анонсировал в соцсетях спектакль «Мещане» по пьесе Максима Горького. Об этом пишет «Фонтанка».

«В пьесе очень много присутствия «сегодня». Там есть и либералы и жиды, и люди системы и РЦП, митинги, да все, в чем мы сегодня находимся, живя в России», — указано в анонсе якобы от имени режиссера постановки Елизаветы Бондарь.

Сейчас это сообщение недоступно.

Театральный критик Елена Вольгуст написала открытое письмо директору ТЮЗа Светлане Лаврецовой, в котором назвала анонс «диким». Также она подчеркнула, что сотрудникам детско-юношеского театра стоит внимательнее относиться к тому, что он «сеет».

Позднее Бондарь извинилась и заявила, что не утверждала этот текст. Замдиректора театра Татьяна Цветкова также принесла извинения режиссеру и тем, кого оскорбил пост, за «неточно выраженную мысль».