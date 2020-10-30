Анатолий Вассерман встретил съёмочную группу журналистов на пороге своего дома в одном нижнем белье, сообщает издание «Дни.ру». Интеллектуал отметил, что предпочитает работать голышом, потому что в процессе ему очень жарко.

Вассерман показал сотрудникам СМИ свое рабочее место, вокруг которого подключено много разного оборудования. Именно поэтому, отметил он, ему становится нестерпимо жарко. Включать кондиционер интеллектуал не видит смысла, поскольку тогда во всей квартире будет слишком холодно. Единственный выход, по его словам, скинуть всю одежду. Встречая гостей, признался Вассерман, он успевает надеть только трусы, поэтому за свой внешний вид «ответственность не несет».

«Понятно, что моя «стройная» тушка — зрелище не для слабонервных, но это уже не моя проблема», — пояснил он.

Вассерман добавил, что в последнее время у него накопилось много работы: ему необходимо дописать послесловие к книге своих коллег, написать несколько статей и отредактировать три книги.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анатолий Вассерман поучаствовал в программе «Кто хочет стать миллионером?». Его партнершей стала поэтесса Лариса Рубальская. Они правильно ответили на 10 вопросов, использовали подсказки «50 на 50» и «Помощь зала», отвечая на тот, что касался наличия метрополитена в перечисленных городах России, и не смогли дать правильный ответ на вопрос о том, каким способом общения владеют панамские золотые лягушки. Вассерман и Рубальская воспользовались правом на ошибку, ответили, что ультразвуком, и ошиблись. После этого они ответили, что панамские золотые лягушки умеют общаться при помощи инфразвука, и снова допустили ошибку — эти лягушки умеют общаться при помощи языка жестов.