Зоозащитники выступили с предложением ввести в России квоты на разведение породистых собак и кошек, чтобы в будущем сократить численность бездомных животных. Об этом заявила руководитель центра «ВИТА» Ирина Новожилова 9 февраля, передает «Интерфакс».

«Для того чтобы решить в стране проблему бездомных животных, надо прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину», — сказала она.

По словам Новожиловой, бездомные животные — это результат нестыковки между спросом и предложением. Животных в стране «производится» больше, чем их способны взять в дома люди. Такая проблема сохраняется в странах, где власти не контролируют разведение домашних животных, добавила она. Зоозащитница объяснила, что в процессе задействованы «разведенцы» двух уровней — одни разводят животных ради бизнеса, а другие «по недомыслию». Последние — это обычные граждане, которые не стерилизуют питомцев.

«Первая категория должна подвергаться лицензированию, налогообложению и квотированию, в отношении второй должны работать жесткие законодательные рычаги, поощряющие человека к стерилизации питомца», — считает Новожилова. По ее мнению, в нынешних условиях это единственная разумная и гуманная мера профилактики гибели тысяч невостребованных животных.

Руководитель центра «ВИТА» также выступила за то, чтобы государство информировало людей с помощью центральных каналов о масштабах проблемы и последствиях бесконтрольного разведения животных. Она заявила о необходимости создать сеть ветеринарных клиник, которые бы стерилизовали кошек и собак на льготных условиях.

Более 30 стран решили проблемы бездомных животных. Они экономически стимулируют стерилизовать питомцев: это стоит дешевле, чем налог на нестерилизованное животное, рассказала Новожилова.

7 февраля стало известно, что в Красноярске определили место для приюта по содержанию бездомных собак. Власти рассматривают участок площадью 11 тыс. кв. м на улице Томской, 41/7.