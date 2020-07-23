И теперь хотят узнать, как эти китообразные выбирают себе друзей.

Зоологи из Санкт-Петербурга и специалисты Кроноцкого заповедника завершили первую совместную экспедицию по изучению морских обитателей акватории резервата. Каждый день в течение месяца ученые выходили на лодке в Тихий океан на поиски животных. За это время они встретили косаток, северных плавунов, белокрылых и обыкновенных морских свиней, горбатых и серых китов, ларг, сивучей, а также провели учет каланов.

Задачей исследователей было узнать, как китообразные используют акваторию заповедника, расположенную севернее Кроноцкого полуострова (один из крупных полуостровов Камчатки на тихоокеанском побережье, территория относится к Кроноцкому заповеднику). Ученые предположили, что мысы, большая глубина у берега и отсутствие судоходства делают эти места привлекательными для разных видов морских млекопитающих. Особенно для косаток. Наблюдения помогли установить излюбленное место кормления этих китообразных. Оно расположено у мыса Каменистый: здесь исследователи несколько раз встречали большие скопления животных.

«Это были рыбоядные косатки, вероятно, их основная добыча здесь – северный одноперый терпуг. Мы фотографировали встреченных животных, чтобы найти их в нашем каталоге и определить, какие семьи здесь появляются. Оказалось, что некоторых мы встречали в Авачинском заливе, где исследования ведутся уже больше двадцати лет, но появляются они там редко. Получается, что со многими косатками Восточной Камчатки мы еще не знакомы «лично», – рассказала инженер-исследователь кафедры зоологии позвоночных биологического факультета СПбГУ Евгения Волкова.

Также зоологи провели акустические исследования, записав на гидрофон «переговоры» косаток, которые кормились в местах скопления рыб, идущих на нерест. Оказалось, что у каждой отдельной семьи косаток – уникальный набор стереотипных звуков, которые они используют для общения друг с другом на расстоянии.

«По таким звукам можно оценить степень родства животных или понять, есть ли в акватории знакомые животные. Нам удалось записать несколько новых, неизвестных ранее звуков. Это подтверждает, что у побережья Кроноцкого полуострова обитают еще не известные нам семьи рыбоядных косаток», – пояснил младший научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова Михаил Гузеев.

На следующих этапах изучения исследователям предстоит выяснить, как разные семьи косаток делят акваторию между собой, как они выбирают себе друзей и соседей, зависит ли этот выбор от родства, что важно для косаток при выборе среды обитания и как различается диета этих животных в зависимости от «места жительства».