Ученые впервые получили фотографии Солнца, сделанные на расстоянии в 77 миллионов километров от поверхности звезды. Их передал на Землю космический аппарат Solar Orbiter.

Уже сделан ряд интересных наблюдений. Так, специалисты увидели на фото миниатюрные подобия солнечных вспышек.

Here they are, the images you all have been waiting for! Enjoy #TheSunUpClose https://t.co/VzhyZnKmRv pic.twitter.com/41LOAMJ3oc — ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) July 16, 2020

Причем, эксперты отметили, что это только начало. Примерно через два года зонд подойдет к Солнцу еще ближе. Аппарат в конечном итоге окажется на расстоянии в 42 миллиона километров от его поверхности.

"Это в четыре раза меньше, чем дистанция между Землей и светилом", — сказал научный руководитель миссии в Европейском космическом агентстве Дэниел Мюллер.