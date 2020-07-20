Организаторы премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту года журналом France Football, приняли решение не определять обладателя награды в 2020 году.

«Золотой мяч» не будет вручен впервые в истории. Премия вручается с 1956 года.

France Football ссылается на то, что игроки в этом году находятся в неравных условиях. Футбольный сезон был прерван в середине марта и возобновлялся в разные сроки, а в некоторых странах не возобновлялся вовсе.

«Этот год нельзя рассматривать как обычный, поэтому лучше воздержаться от вручения премии, — цитирует ТАСС главного редактора France Football Паскаля Ферре. — Мы не хотим, чтобы премия этого года была с пометкой «трофей, выигранный в исключительных обстоятельствах, вызванных пандемией коронавируса». Это решение нас огорчает, но оно кажется нам наиболее ответственным и логичным».

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes. Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

Лауреата приза «Золотой мяч» определяют футбольные журналисты. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручаются две награды — по версии издания и по версии ФИФА.

Чаще всех «Золотой мяч» получал аргентинец Лионель Месси — шесть раз.