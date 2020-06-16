Космический мониторинг WWF зафиксировал на Дальнем Востоке загрязнения 1265 км рек ниже участков добычи россыпного золота. Еще свыше 500 км загрязнено в Сибири. По словам экологов, эта проблема существует давно, и бороться с ней сложно, так как в отношении малого и среднего бизнеса, к которому относится значительная часть старателей, действуют надзорные каникулы.

Российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ», эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) Александр Колотов рассказал, что масштаб проблемы больше, чем кажется: из космоса видны только мощные загрязнения. Более мелкие нарушения проходят незамеченными.

В 2019 году Росприроднадзор провел 360 проверок соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении поисков, разведки и добычи россыпного золота, рассказали «Известиям» в ведомстве. По результатам проверок было выявлено 657 нарушений. Ущерб экологии составил более 377 млн рублей.

Подробнее читайте в материале «Известий» «Золотые происки: из-за добычи драгметалла загрязнено 1,7 тыс. км рек»