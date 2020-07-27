Исторический максимум обновила цена на золото. Металл оценили в 1911,6 доллара за унцию. Предыдущий рекорд принадлежал торгам в сентябре 2011 года.

По состоянию на 2.51 мск, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла до 1911,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал до 23,405 доллара за унцию.

Ранее рынок нефти продемонстрировал рост цен на фоне удешевление доллара. В частности, марка Brent подросла на 0,35% — до 43,46 доллара за баррель. Марка WTI выросла на 0,15% — до 41,13 доллара. Эксперты считают, нефтяной рынок пытается стабилизироваться.