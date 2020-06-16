Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что многие россияне, переболевшие коронавирусом, даже после полного исчезновения симптомов COVID-19 жалуются на озноб, причем вне зависимости от погоды.

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Такое осложнение люди принимают за повторное заболевание и начинают снова принимать лекарства. Однако тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.

По мнению ученых, в данном случае речь идет о нарушении в центральной нервной системе, из-за чего страдает центр терморегуляции, отметила Павлова. Из-за недостатка информации о коронавирусе нового типа сложно сказать о том, временное это нарушение или постоянное. Рекомендаций по устранению этого симптома тоже пока нет.

Таким образом, этот вирус способен поражать не только клетки слизистой органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, но и клетки ткани центральной нервной системы. Повреждение может быть вызвано как проникновением COVID-19, так и его токсинами.

Как отмечает эндокринолог, если рассуждать с физиологической точки зрения, то люди чувствуют озноб, когда происходит спазм кровеносных сосудов и частично нарушается кровообращение. Чтобы согреться, можно пить теплый чай или морс. «Греться» алкоголем не стоит, поскольку он только он усугубит состояние интоксикации и замедлит восстановление.

Напомним, кто входит в зону риска из-за коронавируса. Это люди с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, пациенты, страдающие хроническими (диабет, ожирение, бронхит, астма), а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пожилой возраст тоже относится к группе риска.

К ключевым симптомам COVID-19 относятся сухой кашель, высокая температура и головные боли. У некоторых наблюдается потеря вкуса, обоняния и очень сильная слабость.