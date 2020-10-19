Конструктор оружия Михаил Калашников — убийца. Об этом знаток телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил в своем фейсбуке.

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», на пересечении Оружейного переулка и Долгоруковской улицы в центре Москвы был открыт семиметровый памятник Калашникову из бронзы и гранита работы скульптора Салавата Щербакова. На прошлой неделе Аскеров назвал Калашникова убийцей, а памятник ему — угробищным, уродливым, пошлым, безвкусным и аморальным. Он напомнил, что в столице России нет памятника вирусологу Льву Зильберу и микробиологу Зинаиде Ермольевой.

«И что же вы своим АК-47 не лечитесь от вирусов? Какого хрена ищете вакцины? Автоматы ведь важнее? Трудно любить человечество, которое ставит памятники убийцам и игнорирует своих спасителей. Настоящих, а не выдуманных рыболовами с Геннисарета», — заявил Аскеров.

Между прочим он отметил, что в 1930 году Зильбер ликвидировал очаг чумы в городе Гадруте в Азербайджане, а его родной брат писатель Вениамин Каверин посвятил роман «Открытая книга» судьбе Ермольевой, бывшей жены Зильбера, в одной из экранизаций которого роль ученой исполнила актриса Ия Саввина.