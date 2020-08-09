Чемпион мира по футболу 41-летний Андреа Пирло стал главным тренером итальянского «Ювентуса, сообщает официальный сайт туринского клуба.

На этом посту знаменитый в прошлом полузащитник сменил Маурицио Сарри, об уходе которого было объявлено после вылета команды из Лиги Чемпионов.

Соглашение с Пирло рассчитано до 30 июня 2022 года, ранее Андреа не работал в должности главного тренера взрослых команд.

Пирло в качестве игрока выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год, также он играл за «Брешию», «Интер», «Реджину», «Милан» и «Нью-Йорк Сити». Пирло — шестикратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка страны, трехкратный — Суперкубка Италии, двукратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА и победитель клубного чемпионата мира.

UFFICIALE ✍️ Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ➡️ https://t.co/gFxYuC28cj#CoachPirlo pic.twitter.com/6xWUAJ5u19 — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 8, 2020

Сарри возглавил туринскую команду перед началом сезона-2019/20, на тот момент в его активе был лишь один трофей — победа с английским «Челси» в Лиге Европы (2018).

Под руководством Сарри «Ювентус» выиграл чемпионат страны, а в финале Кубка Италии уступил в серии 11-метровых «Наполи».