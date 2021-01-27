По данным американских исследователей, о повышенном холестерине предупреждают неприятные ощущения в ногах.

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Дело в том, что при повышенном уровне холестерина на стенках сосудов накапливаются жировые бляшки, что способствует быстрому развитию заболевания периферических артерий (ЗПА). Это означает блокировку кровотока в артериях, снабжающих ноги кровью. Возможны спазмы, ломота и боль в ногах.

Если у пациента развивается такое состояние, то однажды он понимает, что просто не может ходить так же быстро, как раньше, хотя очевидной причины пока вроде бы и нет. Эту патологию также называют перемежающейся хромотой.

Перемежающаяся хромота – схваткообразная боль в ноге (ногах), которая возникает при ходьбе и проходит при отдыхе. Она вызвана недостаточным кровоснабжением мышц ног из-за жировых отложений, ограничивающих ток крови по артериям.

По словам медиков, это быть единственными маркером повышенного холестерина, поэтому к такому состоянию нужно относиться очень внимательно.

Как сообщалось ранее, темные полоски на ногтях могут быть признаком высокого уровня холестерина, который, как известно, приводит к закупорке сосудов и появлению бляшек. В результате могут образовываться тромбы, которые приводят к тяжелейшим последствиям и даже к летальному исходу.