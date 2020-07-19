Накануне СМИ облетела шокирующая новость: звезда ток-шоу Анна Амбарцумян была найдена в пятизвездочном отеле на Неглинной улице. Тело молодой женщины обнаружили без следов насильственной смерти в одном из номеров.

Известный адвокат Сергей Жорин был знаком с Анной. В разговоре с «» Жорин рассказал, на что жаловалась она в последнее время.

— Дистанционно я был знаком с Анной много лет, когда она ещё жила в Санкт-Петербурге, — начал Жорин. — Перед смертью Анна действительно обращалась ко мне.

— Какие у нее были проблемы?

— Это было связано с тем, что ее преследуют коллекторы, которые требуют вернуть деньги. По словам Анны, долг взяла ее подруга, а не она.

— Вы пытались ей помочь?

— В словах Анны некоторые вещи мне показались странными и взаимоисключающими. Я сделал вывод, что Анна либо что-то не договаривает, либо скрывает. Поэтому я порекомендовал ей обратиться в правоохранительные органы.

Анна была крайне неординарной личностью, кем она себя только не называла в соцсетях: блогером, экстрасенсом, сексологом, психиатром. Погибшая девушка любила провоцировать поклонников в «Инстаграме». Помимо виртуальной жизни, Анна также была частым гостем ток-шоу: «Пусть говорят», «На самом деле». Одна из участниц тех программ Олеся Сазыкина откровенно рассказала, что вытворяла Амбарцумян на съёмочной площадке.

— Анна была такой интриганкой и врушкой, — рассказывает Олеся. — Я ее видела 2 раза, первый раз познакомились на съемках, после которых Анна сама подошла и предложила познакомиться и начать с ней сотрудничать. Я отказалась. Потом она мне звонила, просила встречу, я опять отказалась. Странно, что после съёмок этих ток-шоу у участников что-то случается. Норкина скончалась, потом Заграевский.

— Как Анна себя вела на ток-шоу?

— Аня хотела славы и шла по головам. Таких, как она, называют двухстволками. Хоть до программы мы обговаривали все, что будет сказано в эфире, она делала все наоборот. Да, и окружение у нее непонятное было.

— Чем Анна вам насолила на съёмках?

— Она настроила Андрея (Григорьева-Апполонова) в какой-то момент программы, вместо того, чтобы ему помочь справиться.

— Анна снималась в программе, посвящённой вашему внебрачному сыну?

— Да, была экспертом. Мне лично все равно, что она говорила обо мне, хотя на моем имени зарабатывала. Аня была как ворона, на скандалах мечтала стать звездой.

— Какой именно проект она вам предлагала?

— После съёмок ток-шоу подходила ко мне и Андрею со своими помощниками. Предлагала вместе запустить свой проект на YouTube, где общалась бы со мной на женские темы, Андрея также хотела привлечь. Но нам это показалось неинтересным, тем более бесплатно, результат вряд ли бы хорошим получился. У нее было очень много врагов, долгов. Я не думаю, что она умерла своей смертью.

— С кем она общалась по жизни?

— С молоденькими мальчиками нетрадиционной ориентации.

Несмотря на скандальную известность,, Анна была крестной правнучки Алисы Фрейндлих. В соцсетях блогер хвасталась почти родственными связями со знаменитой актрисой.