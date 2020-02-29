Знакомая Екатерины Диденко, на дне рождения которой три человека погибли из-за брошенного в бассейн сухого льда, рассказала об образе жизни участников вечеринки. Об этом пишет газета "Московский Комсомолец".

Собеседница издания сообщила, что общалась с Екатериной в соцсетях и достаточно давно следила за ее жизнью. По словам девушки, о дне рождения блогерши знали многие, а за несколько дней до трагедии та рассказывала о планах устроить нестандартную вечеринку. На празднике присутствовали другие блогеры.

«Большинство из них подружились по соцсетям. <…> Собрались люди, у которых вся жизнь напоказ», — рассказала собеседница портала.

Многие участники вечеринки давно общались и часто появлялись в постах друг у друга в соцсетях.

«Они постоянно придумывают, кто из них круче что-то учудит, хайпанет», — пояснила девушка.

Она также рассказала, что на праздновании дня рождения Екатерины присутствовали две беременные девушки — сестра блогерши и ее подруга. Многие участники вечеринки были в браке, некоторые имели детей.

«Собрались семейные пары, которые оставили дома маленьких детей с бабушками и дедушками», — сказала подписчица Диденко.

По ее словам, участники вечеринки постоянно выкладывали фото и видео из своей повседневной жизни — походы в кафе и по магазинам. А в последнее время компания "помешалась" на сухом льде: например, они заказывали его для детского праздника. Кроме того, молодые люди устраивали опыты на открытом воздухе.

«Тематика у всех одна — жизнь напоказ. <…> Хайп и чужая жизнь интересна всем. Все эти ребята откровенно о себе рассказывали. Живут они за счет рекламы», — пояснила девушка.

В марте у беременной подруги блогерши должна была пройти вечеринка, на которой гости отгадывали бы пол ребенка, рассказала собеседница газеты.

«Муж беременной анонсировал событие: «Это будет «трэшняк», какой никто не устраивал, готовьтесь». Теперь, видимо, придется отменить», — заключила она.

Трагедия на дне рождения блогера Екатерины Диденко произошла накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате трагедии погибли три человека, еще несколько пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.

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