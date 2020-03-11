В Подмосковье начали выходить из спячки змеи, жители городского округа Воскресенск обнаружили скопление гадюк вблизи реки Натынки. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В Подмосковье начали выходить из спячки пресмыкающиеся. В Воскресенске горожанка обнаружила скопление гадюк черного цвета вблизи реки Натынки. Некоторые любители наблюдений за природой предположили, что находкой оказались гадюки Никольского — редкий вид змей, чьи укусы особенно болезненны. Специалисты природоохранного фонда «Верховье», которые ведут полевые исследования, опровергли эту информацию. Гадюка Никольского обитает в лесостепных зонах России, и Подмосковье не входит в их ареал. Скорее всего, жители Воскресенска наблюдали гадюку обыкновенную», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области. Этот вид пресмыкающихся распространен в основном в Северном Подмосковье. В последние годы гадюку чаще всего наблюдали в городских округах Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Сергиево-Посадский, Можайский, Талдомский, Егорьевск, Зарайск, Клин, Луховицы, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино, Серпухов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в лесах Московской области в минувшие выходные из-за теплой погоды начали пробуждаться насекомые.

Видео дня. Алкогольная утечка: шампанское полилось из крана в домах