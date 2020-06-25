Больше двух месяцев назад «» рассказывал о семье из Санкт-Петербурга, путешествующей на яхте «Вера» по морям и океанам. Из-за пандемии коронавируса лодка, державшая курс в Малайзию, еще в феврале бросила якорь в Сингапуре и оказалась заблокирована – соседние страны закрыты.

Мы связались с капитаном Алексеем Воробьевым. Новости не вселяют оптимизма.

— Через две недели, в начале июля заканчивается последнее продление наших виз – рассказывает Алексей. – Сейчас мы на яхте втроем: я, моя жена Вера и наша дочка Оля. Сын Виктор с невестой Лерой хотели здесь пожениться, но в российском посольстве нам сообщили, что регистрируют браки только обладателям резидентских виз. Для туристов это невозможно. Поэтому ребята улетели через Минск в Россию и сейчас сидят на карантине на даче под Санкт-Петербургом.

— Что собираетесь делать?

— Будем думать. Соседние страны – Малайзия и Индонезия закрыты. Таиланд тоже на замке. До Малайзии идти совсем недалеко – страны отделяет узенький пролив. А между Сингапуром и Индонезией пролив пошире с активным судоходным движением. Связь между Китаем и Европой в основном проходит через Суэцкий канал и Сингапурский пролив. Открыта Камбоджа, но там оформление визы около 600 долларов на человека и надо проходить платный карантин. При этом визу дают на очень короткое время.

— У вас ведь были проблемы с яхтой?

— И они пока не решены. У меня сейчас на верфи в Словении скопилось довольно много оплаченных запчастей, в том числе, новый парус. Кроме того, в салоне треснуло стекло, его надо менять, но специалист с верфи, которому мы готовы оплатить билет, не может к нам попасть, потому что границы закрыты.

— При самом пессимистическом раскладе, куда будете двигаться?

— У нас есть виза в Папуа-Новую Гвинею, но там по пути огромная зона безветрия. Для парусной яхты это два месяца в дороге. В Таиланд двигаться нет смысла – там пошлина на определенные запчасти для яхт доходит до 40 процентов. В идеале мы бы пошли в Малайзию. Можно сделать учебную визу – записаться в школу по изучению, скажем, малайского языка. Если не будет второй волны вируса, Малайзия откроется 31 августа, и тогда получится вызвать специалиста с верфи, чтобы он провел самые ответственные работы так, как это заложено в проекте нашей яхты – заменил подшипники на рулях и треснувшее стекло. Если его некачественно приклеить, во время шторма будут заливаться в лодку тонны воду.

— Какая сейчас ситуация с карантином в Сингапуре?

— Гайки постепенно развинчивают. Период жесткого карантина заканчивается. Сейчас сохраняется масочный режим, но уже открыли спортивные площадки, в том числе, в парках, гимнастические залы, бассейны, рестораны. Жена с дочкой уже побывали в бассейне, который расположен прямо в марине, но сегодня они не смогли сойти с яхты – в Сингапуре сезон дождей, ливни такие сильные, что приходится регулярно сливать воду с тентов.

— Какие ограничения еще существуют?

— Часть магазинов пока не работает. Везде – в ресторанах, супермаркетах на входе и выходе нужно сканировать QR-код, который автоматически получает информацию с установленного в телефоне приложения. У нас не работала эта система, потому что нужно было иметь сингапурский ID- номер, поэтому мы везде предъявляли паспорт. Все наши данные сканировались. В больших торговых моллах это приходилось делать несколько раз. Если у кого-то найдут коронавирус, можно будет отследить контакты. Только на рынках, которые не закрывались, овощи и фрукты можно приобретать анонимно.

— Алексей, если не получится продлить сингапурскую визу, как быть?

— Пока ситуация непонятная. Придется где-то болтаться. У берегов Малайзии можно стоять на якоре без права сойти на берег, но есть возможность пополнять запасы еды и воды с помощью доставки. Попытаемся все-таки продлить сингапурскую визу. Обратимся в российское посольство, чтобы там дали сопроводительное письмо в иммиграционный офис. Деваться некуда.

— А от мечты вы не отказались?

— Нет. Мы еще обязательно осуществим путешествие на Аляску!