Прожившая три года и семь месяцев в плену маньяка Екатерина Мартынова рассказала в эфире телеканала НТВ, как она оказалась в машине злоумышленника.

В сентябре 2000 года 14-летняя Мартынова и 17-летняя ее подруга Елена Самохина отправились на дискотеку в Рязани и пропали. Предложивший подвезти их 50-летний Виктор Мохов угостил их алкоголем со снотворным, после чего увез в соседний город Скопин и спрятал в подземном бункере, в котором девушки подвергались сексуальному насилию почти четыре года. Спастись им удалось лишь чудом. Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы, менее чем через год его выпустят из тюрьмы.

«Как будто сложились все карты. Злой рок. Судьба», — отметила Мартынова.

Она призналась, что не чувствовала никаких предпосылок для будущей трагедии, вероятно, из-за юного возраста. В злосчастный вечер девочка ждала дома старшую сестру, с которой собиралась на дискотеку, однако та не приехала.

«Сейчас я бы подумала, что, наверное, не судьба», — подчеркнула женщина.

После этого Мартыновой позвонила подруга родственницы и предложила поехать вместе. Подруги посетили дискотеку, после чего собирались отправиться домой. Они пошли на остановку, однако не смогли уехать, поскольку там было много людей. Тогда девочки решили сесть на транспорт в другом месте. Подростки немного не дошли до нужной остановки — к ним подъехала машина.

Мартынова уточнила, что в ней сидел злоумышленник и женщина, переодетая в мужчину. Она отметила, что не хотела садиться в автомобиль к чужим людям. Тем не менее, после долгих уговоров маньяка и его сообщницы девочки согласились поехать вместе.