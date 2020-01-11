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Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»

23:43 11/01/2020

На матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» победил «Каяльри». Один из голов принадлежит Златану Ибрагимовичу, который в конце прошлого года подписал контракт с «Миланом», сообщает РБК.

В выездном матче, проходившем на «Сардиния Арене», футбольный клуб «Милан» одолел соперника со счетом 2:0. Первый гол забил португальский нападающий Рафаэл Леау в начале второго тайма. На 64-й минуте еще один гол забил шведский форвард Златан Ибрагимович.

Для Ибрагимовича этот мяч в ворота противника стал первым после возвращения в «Милан». Он уже играл на поле в составе этой команды, 6 января спортсмен вышел на замену на 55-й минуте домашнего матча 18-го тура против «Сампдории», тогда счет составил 0:0.

Футболист подписал контракт с итальянским клубом в конце декабря. Согласно договору, сотрудничество продлится до конца сезона с возможностью продления еще на год. До этого спортсмен два года играл за американский «Лос-Агджелес Гэлакси».

В состав «Милана» 38-летний Ибрагимович входит уже второй раз. Первое его пребывание в клубе было с 2010 по 2012 год. Вместе с итальянцами шведский нападающий выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.



