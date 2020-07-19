Зять бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури, задержан за потасовку и незаконное ношение огнестрельного оружия, сообщает телекомпания «Рустави 2».

МВД Грузии пока не обнародовал детали инцидента, подтвердив при этом информацию о задержании Гогочури.

По данным ТВ, накануне в гостинице «Параграф» в курортном поселке Шекветили у побережья Черного моря «произошла перепалка между Гогочури и посетителем отеля, во время которой Гогочури держал в руках оружие, однако не стрелял из него». Сообщается, что в результате инцидента пострадал один человек, полиция задержала Гогочури на месте.

Гогочури ранее несколько раз оказывался в центре внимания СМИ из-за инцидентов. В январе 2017 года он вместе с другом был ранен ночью в центре Тбилиси из огнестрельного оружия, в июле 2018 года он вновь получил ранения в ходе потасовки, а в декабре 2018-го был задержан за незаконное хранение огнестрельного оружия и несообщение о преступлении.