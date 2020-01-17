Писатель-сатирик Михаил Жванецкий опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи поставили ему «страшный диагноз», пишет Teleprogramma.pro со ссылкой на артиста.

«Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане», — сказал Жванецкий.

Жванецкому поставили «страшный диагноз»

Позже его супруга Наталья пояснила изданию, что она не понимает, откуда взялись такие слухи. Сам же Жванецкий периодически наблюдается у врачей в профилактических целях.

«Откуда идет такой слив информации? У нас ничего нет, мы на профилактике лежим в клинике. С возрастом это делаем, даже я раз в год ложусь», — отметила Жванецкая.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что у Жванецкого незадолго до Нового года обнаружили серьезную болезнь, и что врачи поставили ему «страшный диагноз».

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