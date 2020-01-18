Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни. Об этом он рассказал порталу Teleprogramma.pro.

«Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане», — заявил он. Жванецкий добавил, что «знает, откуда у этих слухов растут ноги».

Ранее в ряде СМИ появилась информация, будто незадолго до Нового года 85-летний сатирик узнал о болезни, «от которой умерли Олег Табаков и Вилли Токарев». Масла в огонь подлила новость о том, что Жванецкий обратился в больницу Управления делами президента.

В 2019 году Михаил Жванецкий вошел в тройку самых любимых юмористов у россиян. Его обошли Михаил Задорнов и Евгений Петросян.

Причиной смерти певца Вилли Токарева стало онкологическое заболевание. Актер Олег Табаков умер от остановки сердца из-за заражения крови.

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