Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал версию о том, что коронавирусом могут заболеть две трети жителей Земли. Об этом сообщает ТАСС. Как писал «Рамблер», ранее такой прогноз сделал специалист по инфекционным болезням, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини. Прогноз Лонджини основан на том факте, что каждый инфицированный обычно передает заболевание двум-трем людям.

«Могу поклясться: не будет две трети переболевших на планете, хватит людей пугать», — заявил Онищенко.

Он напомнил, что до этого патогена человечество уже сталкивалось с двумя коронавирусами, которые «тоже циркулируют в человеческой среде, но как-то проходят». По данным НСН, Онищенко добавил, что претензий к Лонджини у него нет.

«Я ему прощаю, он ученый, у него тараканы в голове. Еще и господа журналисты раскручивают, хотят запустить второй тур информационного терроризма. Сейчас ведь найдутся еще каких-нибудь два клоуна, которые скажут «Да нет, это именно так», — заявил он.

Видео дня. Как воры и убийцы шикуют в тюрьмах