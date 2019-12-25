Репортер испанского телевидения уволилась с работы в прямом эфире, ошибочно решив, что выиграла лотерейный джекпот. Об этом сообщает 7news.com.au.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE 🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

Эскудеро решила, что ей достался самый крупный выигрыш — 2,24 миллиарда евро, но на самом деле она выиграла пять тысяч евро (около 344 тысяч рублей).

Журналистка, работающая на национальную телекомпанию RTVE, позже извинилась за свою реакцию. Она сказала, что переживает трудное время из-за личных проблем.

Как сообщал «Рамблер», ранее британский строитель, 42-летний отец троих детей Стив Томсон выиграл джекпот лотереи EuroMillions — 105 миллионов фунтов стерлингов (около 8,7 миллиарда рублей). Мужчина не стал бросать работу и купил на выигранные деньги подержанный автомобиль. Своим приоритетом он назвал покупку нового дома со спальнями для каждого из его детей.

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