Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская опровергла сообщения СМИ о том, что ее якобы уволили после вопроса, который она задала президенту России Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции 19 декабря.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве прошла 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. За более чем четыре часа Путину было задано более 70 вопросов.

Конференция стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствовали 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.