Инцидент с ключами от пожарной машины — вполне типичное поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом рассказал главный редактор портала «Правда ПФО» Александр Белов, сделавший эту ситуацию общественным достоянием.

«Этот жест, который Михаил Васильевич совершил, он для него характерен», — рассказал журналист РЕН ТВ.

В частности, когда в конце 2019 года проходила итоговая конференция «Единой России», Игнатьев находился на сцене и вручал награды. «Ради кого-то губернатор вставал с кресла, чтобы вручить грамоты, а для большинства — нет. Он игнорировал», — сказал Белов. Он добавил, что есть «масса других» подобных историй.

24 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия рассмотрит вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов. По словам политика, поведение главы Чувашии «находится за гранью понимания» и чиновнику такого уровня «не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением».

Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым для госслужащего такого уровня. При этом в региональном управлении ведомства случившееся назвали «дружеской шуткой».

24 января в Сети появилось видео с церемонии вручения ключей от новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На записи видно, что Игнатьев, вместо того чтобы отдать ключи в руки начальнику пожарной части, поднимает их над головой. Сотрудник ведомства подпрыгивает и забирает ключи. При этом оба улыбаются.