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Редакция журнала «Русский репортёр» сообщила о закрытии издания. Такое решение приняли учредители СМИ.

Сотрудники журнала получили письма о расторжении трудовых договоров, говорится в посте в социальной сети «ВКонтакте». Предположительно, причины такого решения экономические: издание потеряло крупный источник финансирования, после чего в стране начался кризис.

Ранее, как писал NEWS.ru, Совет при президенте по правам человека обратился в правительство с просьбой о принятии мер поддержки в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. В СПЧ считают, что в помощи властей нуждаются СМИ, которые испытывают трудности из-за падения рекламного рынка.

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