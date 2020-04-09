Общественно-политическое издание «Русский репортер» сообщило о прекращении своей деятельности в связи с расторжением трудовых договоров с представителями учредителя, об этом говорится в официальной группе журнала в соцсети «ВКонтакте».

«Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, — экономическая. В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», — говорится в сообщении.

Коллектив издания продолжит работу для социальных сетей «РР» и для платформы Les.media, также не останавливают свою деятельность благотворительные проекты журнала.

Журнал «Русский репортер», который входит в медиахолдинг «Эксперт», издавался с 2007 года. Темами его публикаций становились общественно-политические события в России и в мире.

10 декабря сообщалось, что журнал Men’s Health прекращает выпускаться в России. Последний номер поступил в продажу 23 декабря.