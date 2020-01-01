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Жозе Моуринью получил желтую карточку за шпионаж на матче

23:09 01/01/2020

Жозе Моуринью был наказан за излишний интерес к записям в чужом блокноте. Видео, где видно, как тренер «Тоттенхэма» слишком близко наклоняется к коллеге, выложено в аккаунте TrakFootball в Twitter.

Главный судья Майк Дин на матче, где сошлись лондонский «Тоттенхэм» и «Саутгемптон», выдал Жозе Моуринью желтую карточку. Португалец заглянул в блокнот одного из членов тренерского штаба команды соперников.

На конференции после матча Моуринью признал свою ошибку. «Я поступил некрасиво и точно заслужил желтую карточку. Но я повел себя грубо по отношению к идиоту», – объяснился он. Однако, журналисты так и не поняли, кого именно и за что оскорбил тренер лондонцев.

В этом выездном матче «Тоттэнхэм» проиграл «Саутгемптону» со счетом 0:1.

В октябре девушка-судья показала желтую карточку знаменитому полузащитнику Кака ради селфи. В августе наставник английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в Английской премьер-лиге, получившим желтую карточку в официальном матче после вступления в силу новых футбольных правил. Согласно этим правилам, предупреждения распространяются не только на футболистов, но и на всех официальных лиц матча, в том числе и на запасных членов команды, находящихся на скамейке.

Jose Mourinho gets yellow card for spying on Southampton's tactics pic.twitter.com/HM6x8XDWxg — TrakFootball (@TrakFootball) January 1, 2020



