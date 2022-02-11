В последнее время новостройки пользуются большой популярностью у населения. Для первичного рынка недвижимости характерна технологичность, свободные планировки, индивидуальный дизайн и прочее. Если вам нужна новостройка Дмитровского шоссе, можно рассмотреть ЖК «Катуар». Проект отличается многочисленными достоинствами, с которыми стоит ознакомиться заранее.

О комплексе

ЖК «Катуар» находится в 22 км от МКАДа в живописном районе. Проект включает малоэтажные здания. Всего запланировано возведение 43 корпусов по технологии монолитного строительства. Здания имеют вентилируемые фасады, отделанные фиброцементными панелями оттенка кофе с молоком.

Первые две очереди строительства уже заселены. Третья отличается от второй многими параметрами. К ним относятся:

усовершенствованные входы в подъезды;

современная отделка White box;

остекление балконов и увеличение их площадей;

наличие в каждой квартире корзин для установки кондиционеров;

изменение марки отопительного котла.

Преимущества проекта

Многие, рассмотрев характеристики жилого комплекса, решили купить квартиру в Катуаре. Это можно объяснить рядом весомых преимуществ. К ним относятся:

Доступные цены на жилье. Квартиры реализуются с чистовой отделкой. При этом жилье комфорт-класса продается по цене эконома. Высокая скорость сдачи объектов. Технология монолитного строительства позволяет возводить одну очередь за 1-1,5 года. Транспортная доступность. ЖК находится рядом с ж/д станцией Катуар. До Дмитровского шоссе можно дойти пешком. МКАД расположен в 25 минутах езды от комплекса. Инфраструктура. Рядом с ЖК находится школа, детский сад, медицинский центр, магазины, крупный ТРЦ и многое другое. Безопасные дворы. Автомобили на придомовой территории оставлять и эксплуатировать запрещено. Экологичный и живописный район. Неподалеку от комплекса находится водохранилище, горнолыжный курорт, лесной массив.

Планировки

Особую популярность жилой комплекс получил за счет удобных современных планировок. Покупателям предлагаются однокомнатные квартиры площадью от 36 до 46 кв. м, двухкомнатные от 49 до 62 кв. м, трехкомнатные от 76 до 78 кв. м. Подобрать оптимальный вариант по цене и характеристикам можно онлайн на официальном сайте компании-застройщика. Подробный план позволяет выбрать вариант с удобным расположением кухни, санузла, гостиной.

Если вы рассматриваете новостройки Мытищинский район, стоит изучить ЖК «Катуар». Застройщик предлагает несколько малоэтажных домов с квартирами с 1, 2 или 3 комнатами. Рассмотреть характеристики проекта можно на официальном сайте.